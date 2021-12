Una vita anticipazioni: è Santiago/Ismael ad aver portato il cofanetto a Genoveva? Cosa contiene?

Felicia sembra essere serena per la decisione di Camino: saperla in Francia al fianco di Maite le dà maggiore felicità, visto tutto quello che ha passato sua figlia negli ultimi mesi. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 dicembre 2021. Giorno di festa per il nostro paese ma le soap di Canale 5 andranno in onda regolarmente. Cosa vedremo quindi domani? Su Canale 5 seguiremo la seconda parte dell’episodio 1284 di Acacias 38. Come avrete visto nel palazzo si discute di quello che sta succedendo tra Felipe e Genoveva. Liberto continua a essere scettico e crede che il suo amico dovrebbe conoscere tutta la verità su quello che è stato. Ma a quanto pare, per il momento, tutti gli abitanti di Acacias 38, seguono le richieste di Genoveva. I telespettatori però hanno sempre lo stesso dubbio: ma siamo davvero sicuri che Felipe abbia perso la memoria? Non potrebbe essere una trappola? Lo scopriamo con le ultimissime che arrivano dalla Spagna, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 dicembre 2021

Prosegue l’avvicinamento amoroso tra Anabel e Miguel. Ramon è infastidito, oltre che dall’atteggiamento servile dei domestici nei confronti di Antonito, dalla boria del figlio. Il giovane invece sembra aver trovato nel ragazzo un nuovo amico, una persona sulla quale contare. Felicia parla con Marcos del futuro di Camino mentre Rosina e Susana vanno a parlare con Carmen. Le tre discutono anche di quello che sta succedendo tra Felipe e Genoveva continuando a chiedersi se facciano davvero bene a fingere che sia tutto tranquillo. Ramon si sfoga anche con Carmen per quello che sta succedendo con Antonito.

Roberto e Sabina proseguono nelle loro misteriose operazioni notturne di scavo sotto il ristorante, ma rischiano di essere sorpresi da Cesareo. Che cosa stanno combinando? Un uomo con il volto coperto si presenta davanti casa di Genoveva per lasciare un cofanetto. Mentre è davanti alla porta gli cade un coltello dalla tasca e il rumore spaventa la Salmeron che corre fuori dalla porta per vedere chi ci sia. Ma non fa in tempo a vedere lo sconosciuto. Quando però si avvicina al portone della sua abitazione nota questo strano oggetto, un cofanetto che apre. La donna resta parecchio turbata dal contenuto del cofanetto anche se il pubblico a casa non ha modo di vedere che cosa contenga. Ma chi è questo misterioso uomo, tratta del finto Santiagio ossia di Ismael?

Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita, intanto continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati su quello che succederà ad Acacias 38 e con le ultime news dalla Spagna!

