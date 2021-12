Beautiful anticipazioni: la decisione di Steffy su Finn

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 dicembre 2021? Nessun ponte per le soap di Canale 5 che vanno comunque in onda in modo regolare. Oggi non ci sarà solo Uomini e Donne, al posto del programma di Maria de Filippi vedremo infatti un film di Natale. Ma torniamo a Los Angeles con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani della soap di Canale 5. Negli ultimi episodi avrete visto la bella sintonia che è nata tra Finnegan e Thomas. Il Forrester spera che sua sorella possa voltare pagina al fianco di un altro uomo e dimenticare finalmente Liam. Thomas però continua a essere ossessionato da Hope tanto parlare ore su ore con il manichino che la rappresenta. Zende intanto cerca di capire i sentimenti che Zoe nutre per Carter. Quinn si auto-invita in casa di Flo e Wyatt in attesa che Eric si renda conto di volerla perdonare e la accolga nuovamente in casa Forrester. Ma vediamo ora le anticipazioni e la trama di domani…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 dicembre 2021

Liam non riesce proprio a vedere di buon occhio la relazione tra Steffy e Finnegan ha delle strane sensazioni e nonostante Hope gli abbia chiesto di non interessarsi a questa storia, lui proprio non riesce a smettere di pensarci. Steffy invece, lusingata da come Finnegan la sta corteggiando, inizia a pensare che potrebbe essere proprio la persona giusta per iniziare una nuova relazione. Thomas nel frattempo ha deciso di dare a sua volta una chance al dottore e parla con lui dell’atteggiamento di Liam. Diciamo pure che non spende delle belle parole per il suo ex cognato, anzi…

Tutto questo e molto altronella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 9 dicembre 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40 e a seguire, una nuova puntata di Una vita.

