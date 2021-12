Una vita anticipazioni: Felipe zittisce Liberto, sa già tutto ma finge con Genoveva?

Liberto continua a credere che sia arrivato il momento di dire la verità a Felipe ma Ramon non la pensa come lui, che cosa faranno quindi gli amici dell’avvocato , gli diranno tutto prima che possa essere troppo tardi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 10 dicembre 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1285 di Acacias 38. Tante davvero tantissime, le cose che stanno accadendo e che accadranno nel quartiere più famoso di Spagna. Genoveva ha capito che ci sono delle persone che la stanno minacciando ma non ha idea di chi possano essere. Il pubblico invece continua a essere convinto che il finto Santiago, ossia Ismael il marito di Marcia sia tornato da Cuba solo per vendicarsi della morte della donna. E il fatto che a Genoveva siano stati mandati dei ritagli di giornale in cui si parlava della morte della donna, sembra corroborare questa tesi. Siamo quindi sicuri che ad Acacias 38 sia tornato Ismaele? Le prossime puntate di Una vita saranno ricchissime di colpi di scena, iniziamo quindi dalla trama della prossima puntata che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 dicembre 2021

Ramon invita Liberto a essere paziente. Felipe adesso sta bene e non merita di avere la vita sconvolta da una verità che potrebbe fargli solo tanto male. In fondo loro non hanno nessuna prova che possa dimostrare che sia stata Genoveva a uccidere Marcia. Felicia si sfoga con Marcos e gli spiega tutto quello che è successo con Susana, irritata da quello che la donna ha detto di Camino. Anche Anabel si schiera dalla parte di Felicia. Lolita dopo aver visto che suo marito è felice di avere molte ammiratrici scrive qualcosa sulla lavagna ma per fortuna, Carmen la blocca prima che tutti possano vedere quanto scritto…Alodia si sfoga con gli altri domestici di Acacias 38: ha paura che Josè e Bellita vadano via…E questo significa che se lei vorrà andare insieme a loro dovrà salire sulla nave ma è terrorizzata per via del lungo viaggio.

Un ladro entra nella bottega di Lolita mentre insieme a lei ci sono anche Carmen e Susana…Intanto Liberto decide di fare di testa sua e va da Felipe per raccontargli tutto. Inizia a dirgli che le cose tra lui e Genoveva non erano idilliache come forse lei ha raccontato e che il loro matrimonio non era felice. Ma Felipe lo blocca: non vuole sapere nulla. Siamo quindi davvero sicuri che l’avvocato non sappia già tutto e stia mentendo? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 10 dicembre 2021.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".