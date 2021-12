Una vita raddoppia: Felipe a che gioco sta giocando? Ismael/Santiago sequestra Genoveva?

Doppio appuntamento al sabato con Una vita. La soap di Canale 5 infatti ci aspetta dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo. Due puntate da 40 minuti assolutamente da non perdere quelle che vedremo domani, 11 dicembre 2021. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38. Domani andranno in onda in modo integrale l’episodio 1286 e l’episodio 1287. Pronti per scoprire tutto quello che succederà? Abbiamo lasciato un ladro nella bottega di Lolita, abbiamo visto Genoveva alle prese con delle minacce mentre Felipe aveva interrotto Liberto, mentre provava a raccontare quello che succedeva prima dell’incidente. A quanto pare infatti Felipe non vuole sapere nulla del suo passato. E questo però porta il pubblico a credere che forse Felipe, sappia quello che sta facendo e non abbia realmente perso la memoria, il suo è solo un doppio gioco?

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 11 dicembre 2021

Sabina sventa la rapina alla bottega atterrando il ladro a colpi di scopa. Tutti i vicini lodano la nuova titolare del ristorante per il coraggio dimostrato. Antonito si impegna a sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, mentre Lolita ha un malore e sviene. Malgrado la paura di imbarcarsi, Alodia decide di partire con i suoi signori. Fabiana e Casilda le mettono qualche goccia di passiflora nell’acqua e la ragazza affronta il viaggio dormendo.

Felipe rivela a Genoveva che Liberto voleva dirgli la verità sul suo conto, ma lui gli ha impedito di rivelargliela. Genoveva assicura a Felipe che sono solo menzogne, ma la serenità dura poco, perché la Salmeron trova un biglietto minatorio. Sul biglietto che Genoveva ha trovato c’è scritto che pagherà con la sua stessa vita per quello che ha fatto a Marcia. Ovviamente la donna non dice nulla a Felipe ma si vede che è molto scossa..

Una giovane coppia arriva nel quartiere: sono i fratelli Aurelio e Natalia Quesada, decisi a farla pagare ai Bacigalupe per tutto il male che hanno fatto. Santiago Becerra fa ritorno ad Acacias. In realtà ricordiamo che non si tratta di Santiago che è morto ma di suo fratello Ismael… Genoveva continua a essere molto turbata per il biglietto che ha ricevuto non sa che fa bene a essere in ansia visto che Ismael/Santiago è tornato ad Acacias 38. Il primo a vederlo è stato Cesario. La donna a questo punto decide di andare da Liberto e gli chiede per l’ennesima volta di non dire nulla a Felipe del loro passato. Santiago ha preso le chiavi della casa di Genoveva: ha intenzione di rapirla? Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita.

