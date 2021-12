Beautiful anticipazioni: Finn scopre il manichino di Hope, cosa farà?

Mentre Liam sembra aver risolto i suoi problemi con il dottor Finnegan e sembra essere felice per Steffy, e per il fatto che lei stia per iniziare una nuova fase della sua vita, il ragazzo si rende conto che Thomas sta nascondendo qualcosa. E’ pur sempre un dottore e ha riconosciuto nelle parole di Thomas, quelle di una persona totalmente ossessionata da un’altra donna. Cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama del 13 dicembre 2021. La soap americana torna infatti in onda lunedì, prendendosi un giorno di pausa. Anche questa settimana non si va in onda alla domenica.

Quinn prova a fare tutte le mosse possibili per farsi perdonare da Eric ma non è facile. Questa volta infatti il padre di Ridge pensa che la sua ex l’abbia fatta grossa e non sembra avere intenzione di perdonarla. Ed ecco allora per voi le anticipazioni che ci permettono di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap americana.

Beautiful anticipazioni: la trama del 13 dicembre 2021

Alla fine Finnegan scopre che Thomas ha una fortissima ossessione per Hope. Non immaginava che potesse arrivare a tanto ma scopre anche che il fratello di Steffy ha anche un manichino che rappresenta Hope. Si tratta di una sorta di bambola che ha proprio le fattezze della giovane figlia di Brooke. Finnegan è sconvolto da quello che ha visto e cerca delle spiegazioni. Thomas però gli dice che da quando ha quella bambola in casa, la sua ossessione è peggiorata e che continua ad avere delle allucinazioni. Questo sarà il segreto di entrambi? Per scoprirlo appuntamento alle prossime puntate della soap americana. Vi ricordiamo intanto che Beautiful torna lunedì pomeriggio come sempre alle 13,40.

Oggi invece appuntamento come sempre al sabato e ai fan di Una vita ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta con ben due puntate. La linea poi passerà a Verissimo!

