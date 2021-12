Una vita anticipazioni: Santiago farà del male a Genoveva e a Felipe?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Dopo il doppio appuntamento al sabato con due puntate lunghe della soap spagnola. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che succederà! Lunedì 13 dicembre 2021 vedremo la prima parte dell’episodio 1288 di Acacias 38 e cercheremo anche di capire chi sono i nuovi arrivati…A quanto pare guai in vista per Marcos, con l’arrivo di Aurelio . Presto conosceremo meglio tutto quello che nasconde il Bacigalupe. Felicia non sa tante cose sul passato del suo neo marito e forse dovrebbe essere meglio informata. Intanto Cesario è stato il primo a incontrare Santiago/Ismael ad Acacias 38. Non sa che cosa voglia e pensa ancora che possa avere a che fare con l’omicidio di Marcia ma per il momento, non ha raccontato niente a nessuno di quello che ha visto…

Vediamo ora nel dettaglio la trama della puntata di Una vita di lunedì 13 dicembre 2021.

Una vita anticipazioni: la trama del 13 dicembre 2021

Aurelio consegna a Marcos una lettera del padre, don Salustiano Quesada, in cui sono contenute alcune condizioni che, a suo dire, Bacigalupe farebbe meglio ad accettare, ma questi lo caccia in malo modo, minacciandolo con una pistola; prende la lettera e la brucia proprio di fronte a lui…In seguito Soledad si intrufola nello studio del padrone e trova l’arma in un cassetto. Natalia, pur fingendosi affabile con Anabel, sta già pensando a come sfruttare per il proprio tornaconto l’interesse di Miguel verso l’amica d’infanzia. Cesario non sa che Santiago adesso si trova a pochi passi da tutti gli abitanti di Acacias 38, approfittando infatti della partenza di Bellita e Josè, che hanno lasciato la Spagna per andare a trovare Cinta ed Emilio, il giovane si è nascosto proprio nella loro casa. Genoveva e Felipe intanto cercano di ritrovare la serenità giusta per vivere il loro matrimonio nel migliore dei modi. Rosina va a trovare Genoveva e la promette il suo appoggio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 13 dicembre 2021 su Canale 5, come sempre alle 14,10.

