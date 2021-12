Una vita anticipazioni: Felipe ricorda o non ricorda Marcia? Finge di aver dimenticato?

Siete pronti a scoprire che cosa farà Santiago/Ismael adesso che è tornato ad Acacias 38? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita. Iniziamo con le anticipazioni di domani, 14 dicembre 2021. Avrete visto che Ismael approfittando dell’assenza della famiglia di Bellita, si è insediato nella loro casa senza che nessuno lo sappia. Genoveva non lo può neppure immaginare e al momento è troppo presa dalla costante ricerca di rassicurazioni da parte degli amici, che sta sottovalutando le minacce ricevute. La donna infatti ha paura che qualcuno possa dire a Felipe quello che è stato del loro amore, che il matrimonio era finito da tempo e di Marcia. Per questo la Salmeron cerca rassicurazioni in Rosina che la invita a stare tranquilla: per il momento nessuno rovinerà questa ritrovata pace che c’è tra lei e Felipe.

Nessuno immagina però che il marito di Marcia è tornato da Cuba con un solo intento: quello di vendicarsi per quanto successo alla brasiliana e nel suo mirino c’è proprio Genoveva. Scopriamo quindi tutti i dettagli della prossima puntata con le anticipazioni per l’episodio 1288 ( seconda parte) di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 dicembre 2021

Susana provoca di nuovo Felicia, che passa al contrattacco riducendo la bigotta in lacrime. Santiago si installa segretamente in casa Dominguez, rimasta vuota dopo la loro partenza. Rosina consiglia a Genoveva di giocare d’anticipo e raccontare a Felipe la propria versione dei fatti. Genoveva le dice che ci penserà ma al momento non sembra essere molto propensa a questa soluzione. Natalia, pur fingendosi affabile con Anabel, sta già pensando a come sfruttare per il proprio tornaconto l’interesse di Miguel verso l’amica d’infanzia. Cosa vogliono dalla famiglia di Marcos?

Il piano di Genoveva potrebbe essere messo a rischio da Casilda. La giovane domestica infatti incontra Felipe per le scale e gli chiede se può fargli una domanda. E così chiede all’avvocato se si ricorda di Marcia. Felipe appare smarrito. Sta fingendo, non ricorda nulla? Che cosa sta succedendo davvero nella testa del nostro avvocato? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.

