Beautiful anticipazioni: l’arrivo di Paris

Ridge ed Eric sono pronti a perdonare Quinn? Sembrerebbe proprio di no, almeno da quello che abbiamo visto nelle ultime puntate di Beautiful. Quello che però Quinn non si aspettava è il trattamento che Eric le sta riservando: lei è stata cacciata di casa, non ha più un lavoro mentre Shauna è stata persino accolta nella casa del Forrester. Per la Fuller un vero e proprio affronto che scatenerà la sua ira. Ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 15 dicembre 2021. La soap di Canale 5 è pronta a regalare nuove emozioni al pubblico e anche prima di Natale ne vedremo delle belle, i colpi di scena come sempre non mancano. Immaginerete che sta per succedere qualcosa anche nella story line che riguarda Thomas, del resto da un uomo che usa una bambola per parlarci, ci si può davvero aspettare di tutto. Thomas sta ancora molto male anche se i suoi parenti non lo ammettono. Neppure Steffy si è resa conto di quello che sta succedendo mentre Finn prova ad affrontare insieme a quello che potrebbe diventare suo cognato, i problemi, le sue ossessioni e le sue manie…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 dicembre 2021

Quinn chiede spiegazioni ad Eric sulla presenza di Shauna in casa. Eric ribadisce che quella è casa sua e che ha invitato lui Shauna. Le due, rimaste sole, discutono e alla fine Quinn le intima di andarsene. La Fuller non si aspettava di essere tradita in questo modo dalla sua amica, dalla persona con la quale sperava di condividere tutto…Zoe è contenta dell’arrivo in città di sua sorella Paris e le presenta Carter. Quinn scopre che la sua amica Shauna è rimasta a vivere a casa di Eric per tutto il tempo in cui è sparita, non prende bene la cosa e le ordina di andare subito via ma le cose non vanno come la madre di Wyatt si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 15 dicembre 2021 come sempre su Canale 5 alle 13,40.

