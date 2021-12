Una vita anticipazioni: Liberto vuole dire tutto a Felipe, lo farà?

Genoveva non può tenere tutto sotto controllo e molto presto se ne renderà conto. Ad esempio non ha potuto impedire che Casilda chiedesse a Felipe se ricorda o meno Marcia. La domestica era molto amica della brasiliana e stenta a credere al fatto che l’avvocato non si ricordi più di lei. Felipe però non sembra davvero ricordare nulla della donna che ha amato, sarà vero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 dicembre 2021. La soap di Canale 5, che non si fermerà per le feste, ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 con la prima parte dell’episodio 1289 di Acacias 38. E noi come sempre siamo pronti per raccontarvi, nelle nostre anticipazioni, tutto quello che sta per succedere. Pronti per leggere le ultimissime dalla Spagna? Vediamo nel dettaglio le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 dicembre 2021

Casilda tenta di far ricordare Marcia a Felipe, senza alcun successo. Sembrerebbe proprio che Felipe non ricorda nulla della brasiliana, ma siamo sicuri che sia così? Molti spettatori infatti continuano a credere che l’avvocato stia facendo il doppio gioco e che in realtà sappia bene chi era Marcia…Casilda è in lacrime, non riesce a credere che Felipe non ricordi la donna che forse ha amato di più insieme a Celia…Liberto, infastidito dal modo in cui Genoveva manipola il marito, chiede a Susana di parlare con lei, ma la zia rifiuta decisamente. Felicia confida a Rosina che Camino è andata a Parigi per stare con Maite. Trovando la neo-arrivata Natalia in amabile conversazione con Miguel, Anabel bacia il giovane, sancendo il loro fidanzamento. Preso dal lavoro, Antonito non coglie il desiderio di Lolita di un altro figlio. Casilda parla con Liberto di quello che è successo con Felipe e gli dice che ha provato a chiedergli di Marcia ma che l’avvocato non ricorda nulla. Liberto è sempre più preoccupato per il suo amico e convinto che dovrebbe essere a conoscenza di tutta la verità. Susana invece parla con Rosina e ribadisce che Liberto non la può costringere a parlare con Genoveva e che non ha intenzione di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 15 dicembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

