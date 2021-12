Beautiful anticipazioni: l’inquietante ossessione di Thomas per il manichino

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 dicembre 2021? Siete pronti a scoprire tutti i dettagli? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere: fino a che punto si spingerà Thomas a causa della sua ossessione e Finn, adesso che conosce i problemi del fratello di Steffy, che cosa farà con lui? E quali saranno le intenzioni di Quinn che ha appena scoperto di esser stata in qualche modo tradita da Shauna visto che lei vive da Eric? La Fuller è rimasta senza casa e senza lavoro mentre il suo ex ha accolto in casa Forrester una imbrogliona…Ridge ed Eric questa volta non sembrano però avere nessuna intenzione di perdonarla…Intanto a Los Angeles è arrivata anche Paris, la sorella di Zoe e si sa, quando c’è un nuovo personaggio in azione, possono succedere davvero grandi cose. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani della soap di Canale 5, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 dicembre 2021

Eric, molto deluso dal comportamento di Quinn che ha rotto la promessa che si erano fatti, sembra provare simpatia per Shauna ed impedisce a Quinn di mandar via la donna da casa sua. Flo e Wyatt non ne sapevano nulla e sono abbastanza turbati dalla presenza di Quinn in casa loro. L’ossessione di Thomas per Hope è ormai senza freni e la presenza del manichino in casa sua non fa che peggiorare la situazione…Il giovane Forrester avrebbe realmente bisogno di aiuto ma a quanto pare, nessuno si è reso conto del disagio in cui vive, un po’ come era successo con Steffy…

A Los Angeles è arrivata Paris, la sorella minore di Zoe. La ragazza subito fa amicizia con Zende e conosce anche Carter, di cui non sapeva nulla. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, giovedì 16 dicembre 2021. Continuate a seguirci per avere tutte le anticipazioni e le ultimissime sulla soap americana in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40.

