Beautiful anticipazioni: Thomas torna all’attacco, il manichino non basta

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? E allora come sempre sul nostro UNF potrete leggere tutte le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per succedere. Iniziamo con la trama della puntata di Beautiful di domani, 18 dicembre 2021, che cosa accadrà? Nelle ultime puntate, come sempre accade, i colpi di scena non sono mancati. Pensiamo ad esempio a Shauna: la donna è stata invitata da Eric a restare in casa Forrester, una cosa che ha lasciato di stucco Quinn. La Fuller si è scusata in tutti i modi con suo marito e con Ridge ma non riesce a capire perchè entrambi abbiano deciso di perdonare la madre di Flo mentre invece e lei non venga concessa un’altra possibilità. Il motivo però sembra essere abbastanza chiaro: per Quinn si tratterebbe dell’ennesima seconda possibilità ma ne ha già sprecate tantissime. Per cui la Fuller ha invitato Shauna ad andare via ma Eric ha detto alla madre di Flo che può restare quanto vuole e che non deve ascoltare le parole di Quinn. Inizierà quindi una vera e propria guerra tra loro che erano stante tanto amiche? Scopriamo ora la trama di Beautiful per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 dicembre 2021

A Los Angeles è arrivata Paris, la sorella minore di Zoe. La ragazza subito fa amicizia con Zende e conosce anche Carter, di cui non sapeva nulla. Thomas assiste a una telefonata in cui Liam dice a Hope che sta andando da Steffy a trovare la figlia; capisce che Hope ne è contrariata. Nella sua testa quindi, per l’ennesima volta tornano quelle voci che lo inducono a pensare che forse è arrivato il momento di mettere in atto una nuova tattica. Lo farà? Si avvicinerà di nuovo a Hope anche se sa che lei non vuole avere nulla a che fare con lui dal punto di vista sentimentale? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".