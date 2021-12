Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta, Felipe sta fingendo l’amnesia?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì? Felipe sta mentendo a tutti e in realtà non ha mai perso la memoria o forse l’ha recuperata? Lo scopriamo con le anticipazioni per la trama della prossima puntata di Canale 5. Una vita torna il 20 dicembre 2021 con una puntata da non perdere, vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1292 di Acacias 38. Aurelio Quesada suggerisce a Marcos di accettare un’offerta di suo padre, dato che il cambio di governo in Messico è stato sfavorevole allo stesso Marcos. Alla festa dei Bacigalupe, Antonito viene abbordato da Natalia; la loro intesa fa ingelosire Lolita, che in seguito accusa insoliti malesseri e arriva a svenire. Cosa succederà dunque nella puntata di Una vita in onda lunedì pomeriggio? Vi ricordiamo che il 20 dicembre la programmazione di Canale 5 resta la stessa con una sola differenza: vedremo in onda dalle 17,25 Pomeriggio 5 news condotto da Simona Branchetti che prende il posto di Barbara d’urso.

E adesso torniamo alle anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 20 dicembre 2021

Insospettita da un’incongruenza in quello che le ha detto Felipe, Genoveva sospetta sempre più che lui stia fingendo l’amnesia. Il nuovo repertorio romantico di Jacinto ha successo tra i domestici, ma Marcelina ritarda il ritorno da Barcellona. Genoveva decide di affrontare Ramon, convinta che sia parte del presunto complotto ai suoi danni, ma l’uomo nega decisamente. La donna aveva parlato prima anche con Rosina e Liberto in strada. Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato; la donna, però, continua a sospettare che stia simulando la sua amnesia. Ma qual è la verità su questa storia? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita e scoprire, magari anche prima di Natale, tutto quello che i due stanno nascondendo, sempre che lo stiano facendo! Continuate a leggere le nostre anticipazioni di Una vita per essere sempre informatissimi su tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap!

