Beautiful anticipazioni: Liam sconvolto dalla rivelazione di Finn, Paris e Zende c’è feeling

L’arrivo della sorella di Zoe a Los Angeles ha portato parecchio scompiglio visto che la ragazza sembra essere molto interessata a Zende! Il giovane però le ha rivelato che Zoe non gli aveva detto nulla della sua esistenza. Paris non ne sembra essere molto sorpresa ma tra i due c’è da subito un grande feeling! Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 dicembre 2021! Thomas continua a provocare Hope facendole notare che suo marito passa sempre più tempo con Steffy. Charlie continua a chiedere che fine abbia fatto lo scatolone che aveva portato lui stesso in ufficio…Thomas ovviamente fa finta di nulla ma sa bene che è lui ad aver preso il manichino di Hope…Liam intanto passando del tempo con Steffy, le fa tanti complimenti, soprattutto per come è lei come madre! Poi scherzando parlando di Finnegan e Liam le dice che approva questa relazione… Steffy lo rassicura dicendo che Finn è davvero una persona positiva e che fa bene sia a lei che a Kelly. E poi che cosa succederà? Vediamo le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 dicembre 2021

Charlie non si dà pace perché non riesce più a trovare lo scatolone che qualche giorno prima ha consegnato a Thomas. È lo stesso scatolone che Thomas ha trafugato perché contenente il manichino di Hope. Nel frattempo, Liam incontra Finn a casa di Steffy e iniziano a parlare di Thomas e della sua ossessione per Hope. Liam rimane sconvolto quando apprende che anche Finn sospetta che l’ossessione di Thomas si sia riaffacciata. La sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende ma non sa che Zoe è altrettanto interessata a lui. E come potrebbe pensarlo, crede che Zoe sia interessata a Carter…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 dicembre 2021 su Canale 5, come sempre alle 13,40.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".