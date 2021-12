Una vita anticipazioni: Genoveva non sa se fidarsi di Felipe, l’avvocato sta mentendo?

In questi ultimi giorni ad Acacias 38 è successo davvero di tutto e noi come sempre con le nostre anticipazioni continuiamo a tenervi compagnia e a informarvi su tutto quello che succederà nelle prossime puntate! Iniziamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 21 dicembre 2021. Domani vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1293 della soap spagnola e cercheremo di capire che cosa faranno adesso Genoveva e Felipe. La donna lo ha informato delle minacce anonime che ha ricevuto, decidendo di fidarsi del fatto che non ricordi realmente chi era Marcia e tutto quello che è successo nell’ultimo periodo… Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore; il locandiere, subito dopo, spiega a Sabina la collocazione delle casseforti. I due stanno tramando qualcosa di losco. La famiglia è preoccupata per gli svenimenti di Lolita, la quale però non vuole badare ai consigli del medico.

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 dicembre 2021

Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta che cosa lo ha legato ai Quesada in passato. Bacigalupe rassicura Miguel e lo invita a non preoccuparsi di Aurelio. Il giovane avvocato, però, non è persuaso e chiede ad Anabel del suo passato con Quesada: la ragazza fa di tutto per evitare di rispondere. Carmen cerca in tutti i modi di mettere pace tra Antonito e Lolita ma non è semplice anche perchè la donna continua a essere convinta del fatto che suo marito sia interessato ad altre donne, ad esempio a Natalia…Antonito riceve una misteriosa missiva. Genoveva continua a credere che Felipe le stia nascondendo qualcosa e che le stia mentendo, quasi pensa forse che sia lui a minacciarla. Non immagina che a pochi passi da loro si stia nascondendo Santiago e che è lui la persona pronta a colpire…Ma che cosa vuole fare il giovane brasiliano, e come si vendicherà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5 per un nuovo episodio da non perdere.

