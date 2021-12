Beautiful anticipazioni: è caccia al manichino, Thomas sarà scoperto?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 dicembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Beautiful! Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano per le feste. Il solo giorno in cui non andranno in onda sarà il 25 dicembre mentre negli altri pomeriggi, continueranno a tenere compagnia al pubblico di Mediaset. Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful, Charlie sta continuando a cercare il famoso manichino di Hope senza sapere però che a prenderlo è stato Thomas, a causa della sua ossessione per la ragazza. Liam, dopo aver parlato con Finn è nuovamente turbato e pensa che il Forrester possa essere ancora una volta un pericolo per sua moglie. Cosa che Hope invece ignora, visto che con Thomas parla persino dei suoi problemi di coppia…Tutti alla Forrester intanto vengono a sapere che questo manichino è scomparso, Charlie ne parla come se fosse un vero e proprio giallo e chiede l’aiuto di tutti.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 dicembre 2021

Continua la caccia di Charlie al manichino anche se nessuno sembra poterlo aiutare. Ovviamente anche Thomas nega di sapere che fine abbia fatto, nonostante sia “tra le ultime persone” ad averlo visto. Charlie continua a sospettare ma non sa che cosa fare. Ovviamente Hope non immagina neppure quello che Thomas sta facendo e visto che il giovane si è nuovamente avvicinato a lei, gli propone di fare squadra e lavorare di nuovo insieme. Quando Thomas informa Steffy di questa bella novità, la donna ne resta colpita e sembra essere felice. Immaginiamo che non sarà lo stesso per Liam, dopo quello che ha scoperto…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 dicembre 2021 su Canale 5 alle 13,40.

