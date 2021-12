Una vita anticipazioni: Roberto e sua moglie pianificano una rapina?

Genoveva non sa se può fidarsi o meno di Felipe e deve decidere che cosa fare; quello che però non immaginerebbe mai è che a pochi passi da lei si trova il suo più grande nemico. E parliamo di Santiago ovvero Ismael che è la sola persona a sapere tutto di lei e dei suoi loschi piani. Quale sarà la vendetta del marito di Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 dicembre 2021. Vi ricordiamo che in questa settimana di Natale Una vita si fermerà solo il 25 mentre farà compagnia al pubblico di Mediaset tutti gli altri giorni. Domani in particolare vedremo la seconda parte dell’episodio 1293 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 dicembre 2021

Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta che cosa lo ha legato ai Quesada in passato. Bacigalupe rassicura Miguel e lo invita a non preoccuparsi di Aurelio. Il giovane avvocato, però, non è persuaso e chiede ad Anabel del suo passato con Quesada: la ragazza fa di tutto per evitare di rispondere. Antonito riceve una misteriosa missiva. Genoveva per l’ennesima volta ha un faccia a faccia con Felipe il quale le dice ancora una volta, che non sta mentendo e che non vuole farle del male. La donna però non sa se può fidarsi o meno. Intanto, dopo aver fatto visita alla banca, Roberto e sua moglie continuano a pianificare qualcosa ma non si comprende che cosa, si tratta di una rapina?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita. Da non perdere i prossimi episodi visto che assisteremo alla mossa di Santiago che ormai da giorni, vive nascosto nella casa di Bellita. Ha intenzione di fare del male a Genoveva e come? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere più che informati!

