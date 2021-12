Una vita anticipazioni: Genoveva ha un nuovo piano e incastra Ramon

Siete pronti per scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita in onda il 23 dicembre 2021? Credete alle parole di Felipe e pensate che abbia davvero perso la memoria o anche voi, proprio come sta facendo Genoveva, sospettate dell’avvocato? La Salmeron è travolta dai dubbi: alcune delle cose dette da Felipe negli ultimi giorni non l’hanno affatto convinta e ha paura che suo marito possa ricordare tutto di quello che è successo con Marcia. I due però non immaginano che a pochi passi da loro ci sia un altro uomo che ha qualcosa a che fare con tutta questa storia: il finto Santiago, ossia Ismael che ha lasciato Cuba e da giorni si nasconde ad Acacias 38. Antonito intanto ha ricevuto una strana lettera della quale, sembra non voler parlare con nessuno…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 dicembre 2021

Felipe e Genoveva finalmente fanno pace e si concedono una notte di passione. Ma la donna ha ancora qualche dubbio: quello che più vorrebbe è credere alle parole di Felipe ma sa che non può fidarsi davvero di nessuno…Antonito confida a Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un’importante commissione, ma confessa di non sapere se accettare per timore di non essere all’altezza. Durante una conversazione tutt’altro che distesa, Marcos assicura ad Aurelio che risponderà alla lettera di Salustiano, poi gli intima di non avvicinarsi mai più a sua figlia. Genoveva e Felipe escono per una passeggiata e incontrano anche Susana che resta sconvolta da come i due si comportano come se non fosse successo nulla. La sarta scandalizzata ne parla con Rosina. Genoveva va a casa di Ramon per porgergli le sue scuse e lo invita a casa sua. Ma in realtà questo è un piano della donna che vuole mettere ancora una volta alla prova Felipe, convinto che Ramon sia un suo complice.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 23 dicembre 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

