Una vita anticipazioni: Santiago si prepara ad agire, rapirà Genoveva e Felipe?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Le anticipazioni ci portano ad Acacias 38per la vigilia di Natale: le soap di Canale 5 infatti andranno in onda anche il 24 dicembre 2021. E noi come sempre vi aggiorniamo su tutto quello che accadrà in Spagna! Come avrete visto, alla fine Genoveva ha deciso di fare a modo suo. Non si fida fino in fondo di Felipe e ha studiato un piano che dovrebbe servire per dimostrarle che ha ragione oppure no. Per questo motivo è andata a parlare con Ramon e gli ha chiesto di perdonarla per la scenata che ha fatto pochi giorni prima in strada. L’obiettivo di Genoveva è quello di far credere a Ramon che abbia deciso di fidarsi di Felipe, in modo da capire poi, se in questa storia, c’è qualcuno che la sta ingannando…

Ma torniamo ad Acacias 38, domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1294 della soap spagnola, scopriamo quindi qualcosa in più!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 dicembre 2021

Genoveva continua a tramare: dopo essersi scusata con Ramon per le accuse che gli ha rivolto, lo invita a fare visita a Felipe a casa, poi li lascia soli in salotto e si apposta dietro la porta per origliare la conversazione. Miguel chiede conto ad Anabel dei commenti velenosi fatti da Natalia su di lei e sulla sua vita sentimentale, ma la ragazza nicchia e li attribuisce all’invidia. Felicia si rende conto che Marcos non è più tranquillo come prima e che le cose nelle ultime settimane sono cambiate. Cerca quindi di capire che cosa sta succedendo…Tutti pensano che Antonito abbia dei problemi con Lolita o che le stia nascondendo qualcosa su una possibile relazione ma in realtà il giovane è inquieto per via della lettera che ha ricevuto, della quale però ha parlato al momento solo a Miguel. Aurelio accetta la condizione di Marcos: Bacigalupe riprenderà i rapporti d’affari con don Salustiano a patto che Aurelio stia alla larga da Anabel.

Ascoltando la conversazione tra Ramon e Felipe, Genoveva capisce che suo marito non sta mentendo e che non ricorda nulla. Può quindi fidarsi di lui…Non sa però che il nemico vero, è in agguato…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5 come sempre alle 14,10.

