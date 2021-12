Beautiful anticipazioni: Thomas vuole uccidere Liam per ordine del manichino

Liam di certo non si aspettava di trovare in casa di Thomas il manichino che rappresenta proprio sua moglie, Hope. Sapeva che Thomas non era guarito e che la sua ossessione per Hope stava continuando ma non credeva che la situazione potesse essere così grave. Come andranno a finire le cose tra i due? Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas ha cercato in tutti i modi di trovare delle giustificazioni, in un primo momento. Ma non c’è molto da dire. E ora che cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domenica 26 dicembre 2021. Vi ricordiamo infatti che le soap si fermano per Natale: domani, 25 dicembre 2021, non andrà in onda su Canale 5 nessuna soap, si torna alla classica programmazione il 26 dicembre.

E adesso torniamo a Los Angeles, con le ultime news!

Beautiful anticipazioni: la trama del 26 dicembre 2021

Liam non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da Thomas e lo invita a stare il più lontano possibile da Hope. Possono parlare di lavoro, del piccolo Douglas ma lui non deve mettere becco nelle questioni familiari che non lo riguardano. Liam è molto chiaro: questa volta non gli permetterà in nessun modo di manipolare Hope. Dopo il confronto con Liam (Scott Clifton), la salute di Thomas (Matthew Atkinson) peggiora e il ragazzo, causa un mancamento, cade, battendo la testa per la seconda volta. Quanto accaduto a Thomas sembra aggravare le sue allucinazioni: nella sua testa il manichino prende davvero vita, diventando Hope (Annika Noelle) che lo incita ad eliminare Liam; solo così potrà salvare la vera Hope e tutti gli altri dal dolore che il giovane Spencer ha sempre provocato.

Hope assicura a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che non ha problemi col rapporto che lei e Liam condividono. Proprio Liam, sconvolto, le informa dell’inquietante presenza del manichino identico a Hope nelle mani di Thomas. Una puntata davvero da non perdere quindi, quella che ci aspetta il 26 dicembre 2021 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 13,40.

