Beautiful anticipazioni: Thomas pronto a uccidere Liam, lo farà?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che apre questa settimana ? Il 27 dicembre 2021 la soap di Canale 5 torna con un nuovo episodio da non perdere e come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto, Thomas è davvero fuori controllo. Il giovane infatti continua a parlare con il manichino di Hope e si è convinto che sia realmente lei a parlare e che voglia una sola cosa: eliminare Liam. Ma fino a che punto Thomas si potrà spingere, potrebbe davvero arrivare a fare del male a Liam? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Ecco per voi le ultime news !

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 dicembre 2021

Steffy e Hope restano molto turbate da quello che Liam ha raccontato loro, Inoltre Spencer dice anche alle due ragazze che Finn ha notato certe cose in Thomas e che lo stilista gli ha anche rivelato che è stata Hope a dargli dei segnali per fargli capire che ha bisogno di qualcuno, visto che viene costantemente trascurata da Liam…Hope e Steffy sono comunque inclini a credere che lui utilizzi il manichino per lavorare, contrariamente al parere di Liam, che lo ritiene prova dell’ossessione del rivale per sua moglie. Liam non riesce a capire come sia possibile che le due donne continuino a dare una possibilità a Thomas…

Hope si arrabbia con Liam che, preoccupato, le ha rivelato che Thomas è in possesso di un manichino con le sue sembianze e lascia la Forrester per andare da Thomas ad esprimergli la sua solidarietà. Ma poi rimane scioccata nel vedere quanto il manichino le assomigli. Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful, da non perdere!

