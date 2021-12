Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe felici ma sta per succedere l’irreparabile

Come inizierà questa nuova settimana all’insegna degli intrighi e delle bugie da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani,27 dicembre 2021. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su canale 5. Avrete visto che alla fine Genoveva ha deciso credere alle parole di Felipe e gli dà una nuova possibilità…Felicia invece continua ad avere dei sospetti, dopo che ha visto Marcos particolarmente nervoso negli ultimi giorni…Ramon e Carmen temono che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confessa a suo padre il vero motivo per cui è così inquieto: gli è stato proposto di presiedere un’importante commissione parlamentare. E finalmente le cose sembrano andare al loro posto. E nella puntata di Una vita di domani, che cosa succederà? Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1295 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 dicembre 2021

Genoveva ha una crisi dopo un brutto sogno. L’incubo la sconvolge ma Felipe la invita a tranquillizzarsi e ancora una volta le rinnova tutto il suo amore. Genoveva torna a fidarsi di Felipe che, a sua volta, annuncia di farle una proposta che lei non si aspetta di certo. Servante organizza un’audizione con l’impresario Portela, ma Susana giunge in tempo per boicottare Jacinto. In realtà il marito di Marcelina si boicotta da solo, visto che non è poi questo grande talento…Anabel approfitta dell’assenza dei genitori per invitare Miguel a casa sua. Marcos è sempre più nervoso e Felicia non sa che cosa le stia nascondendo. Jacinto non sa come sia andata questa audizione ma ci sarà presto qualcosa che cambierà tutto…

Felipe e Genoveva passano dei momenti di grande passione insieme e sembra che tra i due sia tornato il sereno tanto che l’avvocato è pronto a farle una proposta che lei non si aspettava! Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".