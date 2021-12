Beautiful anticipazioni: Hope non resta sconvolta dal manichino, Liam sempre più solo

Hope (Annika Noelle) si ritrova faccia a faccia con il manichino costruito con le sue fattezze. Le allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) lo spingono a sedurre Hope, mentre il ragazzo cerca di giustificare il fatto di aver tenuto nascosto il manichino. Liam (Scott Clifton), frustrato dall’assenza di allarmismo da parte di Hope e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) su Thomas, si reca da Finn (Tanner Novlan), sperando di trovare in lui un alleato. Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful di domani, 28 dicembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani! Avrete visto che Liam non ha trovato l’appoggio delle due donne più importanti della sua vita…E adesso che cosa farà? Finn si renderà invece conto che la situazione e grave e si metterà dalla parte del giovane Spencer? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 dicembre 2021

Thomas mostra a Hope il manichino che lo ispira a disegnare gli abiti. Sa che può sembrare strano, specie per Liam, dato che il manichino è identico ad Hope, ma è intenzionato a restituirlo. Hope invece lo sprona a continuare.

Liam va da Finn chiedendogli di aiutarlo a far ragionare Steffy riguardo a Thomas. Ma il medico è indeciso e ritiene che sia proprio Liam, con la sua ossessione per Thomas, la causa di tutti i problemi. Praticamente Liam si ritrova da solo in questa sua battaglia e nessuno vuole credere che Thomas sia davvero pericoloso. E a quanto pare il dottor Finnegan sta facendo per l’ennesima volta, il doppio gioco. Liam davvero si aspettava un’altra reazione da parte di tutte le persone coinvolte in questa storia e invece…

Non ci resta quindi che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful che come sempre, sarà ricchissima di colpi di scena! Ore 13,40 su Canale 5!

