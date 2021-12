Beautiful anticipazioni: Hope approva il lavoro di Thomas e il manichino. Liam all’angolo

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 29 dicembre 2021? Ve ne parliamo subito con le nostre anticipazioni. Il pubblico di Canale 5 pensava che probabilmente Hope, dopo aver visto il manichino a casa di Thomas, si rendesse conto di quanto il giovane è ossessionato da lei. E invece, la ragazza, per l’ennesima volta ha dato fiducia al figlio di Ridge, non ascoltando in nessun modo le parole di Liam che l’aveva messa in guardia. Per Hope quel manichino non significa nulla. Tra l’altro Liam, che pensava di aver in Finnegan un alleato, si ritrova invece pugnalato alle spalle, perchè per il medico, la vera persona che ha una ossessione in questa storia, è proprio Liam. Come reagirà adesso il giovane Spencer?

Liam (Scott Clifton) è sorpreso quando Finn (Tanner Novlan) si dice convinto che parte delle parole di Thomas (Matthew Atkinson) sullo stesso Liam non siano bugie frutto della loro rivalità, ma che abbiano un fondo di verità: Liam – secondo il medico – è troppo attaccato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e dovrebbe preoccuparsi di come questa vicinanza con la sua ex moglie possa compromettere il suo attuale matrimonio…Cosa ci aspetta quindi nella prossima puntata di Beautiful? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 dicembre 2021

Hope (Annika Noelle) ha creduto alla versione di Thomas (secondo la quale il manichino gli serve solo come ispirazione per lavorare meglio) e, conquistata dai modelli del fratellastro, lo incoraggia a continuare. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris (Diamond White) sono sorpresi da quanto a Zoe (Kiara Barnes) piaccia poco l’idea che la sorella possa approfondire una conoscenza con Zende (Delon De Metz). Ovviamente Liam stenta a credere che sua moglie possa aver compreso la scelta di Thomas e non si renda conto che quel manichino in casa non ha nulla a che fare con il lavoro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Continuate a seguirci per le ultime news e anticipazioni sul mondo di Beautiful e non solo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".