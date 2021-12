Una vita anticipazioni: Felipe e Genoveva in partenza ma Santiago è in agguato

Genoveva e Felipe sono pronti per lasciarsi dubbi e problemi alle spalle e partire insieme per la luna di miele che hanno da sempre sognato. Genoveva ne parla con le sue amiche, felice finalmente di potersi fidare dell’avvocato. Adesso non ha più dubbi: Felipe non le sta mentendo, ha davvero perso la memoria e per lei questa, è una grande occasione per rimettere tutti i tasselli al loro posto. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 29 dicembre 2021. Un nuovo episodio ci aspetta proprio domani, come sempre alle 14,10. Vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1296 di Acacias 38. E come sempre, ecco per voi, tutte le anticipazioni. Genoveva e Felipe stanno per lasciare il quartiere per la loro luna di miele, ma andrà tutto come sperano?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 dicembre 2021

Anche Felipe sembra essere felice per il viaggio che presto farà e ne parla con Liberto e gli altri. Il marito di Rosina ha ancora molti dubbi ma se l’avvocato vuole questo per la sua vita, non ci può davvero fare nulla…

Felipe non ricorda nulla del primo viaggio di nozze e allora Genoveva, per evitare che suo marito possa ricordare, anziché tornare in montagna (dove era effettivamente avvenuta la luna di miele), decide invece di andare a Salamanca, per scongiurare il rischio che l’uomo ricordi dettagli compromettenti. Santiago ha preso informazioni sulla partenza della coppia. Che cosa avrà in mente di fare? Antonito parla finalmente con Lolita e anche con la sua famiglia di quello che sta succedendo e della decisione che potrebbe prendere, una decisione molto importante per il futuro di tutti.

Cesario è il solo a sapere che il finto Santiago, ossia Ismael, è tornato ad Acacias 38. I due si incontrano perchè il marito di Marcia vuole avere nuove informazioni utili per scoprire dove andranno Felipe e Genoveva. Che cosa ha intenzione di fare l’uomo? La sua vendetta inizia adesso…E le prossime puntate di Una vita saranno davvero imperdibili. Continuate a seguirci per avere tutte le news e le anticipazioni da Acacias 38.

