Beautiful anticipazioni: Thomas pronto a uccidere Liam, Spencer in pericolo

Hope non sembra avere nessuna intenzione di allontanarsi da Thomas dopo quello che ha scoperto anzi. Eppure Liam pensava che un manichino ritrovato in casa di un uomo ossessionato da lei potesse finalmente farle aprire gli occhi. Ma a quanto pare sbagliava e ha preso davvero un grandissimo granchio…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 dicembre 2021. Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano per Capodanno, anzi. Continueremo a vedere sia Beautiful che Una vita in questo fine settimana di festa. Ma adesso torniamo a Los Angeles…Hope ha deciso di non denunciare il furto del manichino e ha spiegato a Charlie che è stato ritrovato. Steffy invece ha assistito a una strana discussione tra Liam e Finn…E nelle prossime puntate di Beautiful che cosa succederà? Scopriamolo insieme con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 dicembre 2021

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) invitano Liam (Scott Clifton) a puntare l’attenzione sulla sua famiglia con Hope (Annika Noelle); la giovane Forrester assicura che ora lei e Kelly sono felici con Finn. Liam vorrebbe che Hope rinunciasse a coinvolgere Thomas (Matthew Atkinson) nella Hope For The Future, ritenendolo ancora pericoloso. Sua moglie però sembra essere di tutt’altro avviso e stenta a credere che Liam sia così preoccupato, non immagina che invece il giovane Spencer ha ragione a preoccuparsi così tanto visto che Thomas medita persino di ucciderlo, ormai in preda alle allucinazioni…Carter (Lawrence Saint-Victor) ha in mente qualcosa per rendere la serata speciale. Zoe (Kiara Barnes) intanto è a disagio per l’evidente interesse di Paris (Diamond White) nei confronti di Zende (Delon De Metz).

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 31 dicembre 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Una nuova puntata da non perdere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".