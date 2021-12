Beautiful anticipazioni: Thomas ossessionato vuole uccidere Liam

Steffy decide di fidarsi del parere di Finnegan e non si allarma per quello che sta facendo Thomas. I due si lasciano andare a attimi di tenerezza e si godono la loro storia d’amore. Lo stesso fa Hope che non sembra essere affatto turbata da quello che ha scoperto. Eppure Thomas continua a pensare che dovrà uccidere Liam, proprio per ordine del manichino che ha in casa. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 gennaio 2022. Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano e si andrà in onda anche domani, con una puntata da non perdere, come sempre alle 13,40 . E adesso torniamo a Los Angeles…Hope (Annika Noelle) insiste con Liam (Scott Clifton) sul fatto che bisogna concedere fiducia a Thomas (Matthew Atkinson) e nel cambiamento che ha saputo maturare per il bene di Douglas (Henry Joseph Samiri). Il manichino “Hope” insiste con Thomas affinché si liberi di Liam, così da avere Hope e Douglas. Cosa farà quindi Thomas? Potrebbe davvero pensare di uccidere Liam?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 gennaio 2022

Zoe (Kiara Barnes) è tra la commozione e il disagio quando Carter (Lawrence Saint-Victor) le propone a sorpresa di sposarlo. La risposta della modella al prematuro gesto viene però interrotta dall’allarme antincendio… Charlie chiede a Thomas spiegazioni riguardo al manichino nonostante Hope gli abbia detto di non pensare più a questa cosa…Forse l’uomo si renderà conto del fatto che stia succedendo qualcosa di grave? Nel frattempo Quinn pensa che Shauna se ne sia andata da casa di Eric e che lei possa agire. Ma si sbaglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire sarà possibile vedere una nuova puntata di Una vita.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".