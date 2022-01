Beautiful anticipazioni: Zoe accetterà la proposta di Carter?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 gennaio 2022? Niente pausa per le soap di Canale 5, si va avanti senza fermarsi a Capodanno e quindi le nostre anticipazioni arrivano come sempre puntualissime per raccontarvi quello che succederà in questi nuovi episodi. Ultime news da Los Angeles: cosa farà Thomas che continua ad avere le allucinazioni, potrebbe davvero fare del male a Liam? Il giovane Spencer è con le spalle al muro: non solo nessuno gli crede quando cerca di mettere tutti in allerta per quello che Thomas sta facendo ma viene persino accusato di essere ossessionato da Steffy e da suo fratello a tal punto di vedere problemi dove non ce ne sono…E invece…Il provvidenziale allarme antincendio, che ha interrotto la proposta nuziale di Carter (Lawrence Saint-Victor), permette a Zende (Delon De Metz) e Zoe (Kiara Barnes) di restare soli. Lo stilista scopre, così, che Carter vorrebbe fidanzarsi con la modella. Zende sembrava essere molto vicino a Paris ma a quanto pare, anche Zoe non lo lascia del tutto indifferente. E nella puntata di domani, che cosa succederà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 gennaio 2022

Hope cerca di convincere Liam che devono trovare un modo di fare restare Thomas nella loro vita; Thomas sente ancora il manichino di Hope dirgli di uccidere Liam. Charlie chiede a Thomas spiegazioni riguardo al manichino. Carter dà una cena e invita Zende, Paris e Zoe; quando è solo con Zoe le chiede di sposarlo, ma l’allarme antincendio lo interrompe prima che lei risponda. Quinn pensa che Shauna abbia lasciato la casa di Eric, ma Shauna è ancora lì! Wyatt va da Eric a perorare la causa di Quinn, e Shauna non si fa vedere. Eric comunque difende Shauna, ma non perdona Quinn. Carter intanto si prepara per fare la sua proposta, Zoe accetterà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 gennaio 2022. Continuate a seguirci per le ultime news e le anticipazioni della soap americana!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".