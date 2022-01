Una vita anticipazioni: Santiago si mostra a Genoveva, vuole la confessione

Siete pronti per scoprire come andrà a finire per Genoveva e Felipe? I due sono stati sequestrati da Santiago ma quali sono le sue intenzioni? Vuole che Genoveva ammetta di aver ucciso Marcia, vuole che la donna paghi per quello che ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 gennaio 2022. Per questo inizio di anno le soap di Canale 5 non si fermano e continuano a farci compagnia anche nei giorni di festa. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1298 della soap spagnola. E adesso vediamo le ultime news e le anticipazioni da Acacias 38, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 gennaio 2022

Mentre Susana e Liberto discutono sul fatto che Felipe dovrebbe scoprire quello che Genoveva gli aveva fatto, i due sposini, sono stati sequestrati e rischiano grosso, ma nessuno lo immagina…Rosina e Liberto litigano perchè la donna non crede che Felipe dovrebbe sapere la verità sul matrimonio con Genoveva…Carmen e Casilda si alleano per trovare un pretendente a Fabiana. Antonito riceve un regalo da un anonimo: una scatola di costosi sigari cubani. La pressione dei Quesada è tale che Anabel lascia Miguel di punto in bianco. La ragazza infatti non ha ancora deciso se vuole accettare di essere la sua fidanzata e di impegnarsi per un futuro matrimonio. E alla fine visto che il giovane non recepisce il messaggio, decide di chiudere la relazione.

Felipe prova ad affrontare l’uomo che ha sequestrato lui e Genoveva senza sapere che si tratta di Santiago. Viene quindi colpito e cade a terra. La donna continua a offrire soldi al bandito ma Santiago mostra il suo volto e chiarisce che non vuole il denaro ma ben altro da lei…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 2 gennaio 2021 su Canale 5.

