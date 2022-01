Beautiful anticipazioni: Zoe e Carter presto sposi, il matrimonio si farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 3 gennaio 2022? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. I colpi di scena non mancano mai nella soap americana, anche un allarme anti incendio in questi ultimi episodi e una proposta di matrimonio. Succede davvero sempre di tutto! Hope e Liam si confrontano per l’ennesima volta su quello che sta succedendo con Thomas ma hanno dei punti di vista diametralmente opposti e non riescono a trovare una quadra.

Zoe (Kiara Barnes) vorrebbe dei segnali da parte di Zende (Delon De Metz), che, nascondendole il messaggio che le aveva scritto e che mai era partito, sembra spingerla ad accettare la proposta di Carter (Lawrence Saint-Victor)…E alla fine infatti a quanto pare, la modella decide di dire si. Questo matrimonio si farà? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani in onda come sempre su Canale 5 alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 gennaio 2022

Wyatt (Darin Brooks) cerca di convincere Eric (John McCook) a perdonare Quinn (Rena Sofer). Quest’ultima si confida con Flo (Katrina Bowden) senza sapere che Shauna però è ancora in casa di quello che è ormai a tutti gli effetti il suo ex marito, anche se non c’è ancora niente di ufficiale. Nonostante si sia offerta di andarsene, su insistenza di Eric, Shauna (Denise Richards) vive ancora come sua ospite. Zoe resta sola con Zende e spera che lui chiarisca i suoi sentimenti per lei, ma entrano Carter e Paris e tutto si interrompe. Ora è Carter a rimanere solo con Zoe e dopo una lunga dichiarazione le chiede di sposarlo: lei accetta. Questo matrimonio quindi si farà? Staremo a vedere!

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati con le ultime news da Los Angeles e le anticipazioni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".