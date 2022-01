Beautiful anticipazioni: Shauna ha puntato Eric? I sospetti di Quinn

Zende (Delon De Metz) è stato interrotto prima di rivelare a Zoe (Kiara Barnes) i propri sentimenti per lei… E alla fine quindi Zoe ha deciso di accettare la proposta di matrimonio che Carter le ha fatto. Questo matrimonio si farà o non si farà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 4 gennaio 2022. Wyatt (Darin Brooks) informa Flo (Katrina Bowden) che sua madre Shauna (Denise Richards) vive ancora da Eric (John McCook): Quinn (Rena Sofer) ha cercato di aiutarla mettendo a rischio il suo stesso matrimonio, possibile che la Fulton abbia mire su Eric? Shauna dal canto suo fa tutto un discorso a Eric e gli dice che se ne vuole andare perchè vuole dare modo a lui e a Quinn di fare pace, ma queste sono davvero le sue intenzioni? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni e le ultime news da Los Angeles, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 gennaio 2022

Wyatt va da Eric a perorare la causa di Quinn, e Shauna non si fa vedere. Eric comunque difende Shauna, ma non perdona Quinn. Poche ore prima il padre di Ridge aveva avuto un confronto con Shauna che lo aveva invitato a riflettere sul suo rapporto con Quinn, invitandolo anche a perdonare la Fuller per quello che aveva fatto. Eric però non sembra essere molto convinto… Zoe resta sola con Zende e spera che lui chiarisca i suoi sentimenti per lei, ma entrano Carter e Paris e tutto si interrompe. Ora è Carter a rimanere solo con Zoe e dopo una lunga dichiarazione le chiede di sposarlo: lei accetta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5 e a seguire come sempre una imperdibile puntata di Una vita in onda alle 14,10. Continuate a seguirci per avere tutte le ultime news e le anticipazioni sulle vostre soap preferite!

