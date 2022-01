Beautiful anticipazioni: Zoe e Carter pronti alle nozze, Paris vicina a Zende

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, siete pronti per scoprirlo? Ve ne parliamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo dalle anticipazioni di domani, 5 gennaio 2022. Alla fine che cosa farà Eric perdonerà Quinn? La sensazione di molti spettatori che amano la soap americana è che Shauna in qualche modo, stia cercando di sedurre l’ex marito della sua cara amica anche se in apparenza, si schiera dalla parte della Fuller, invitando Eric a perdonarla. Anche Wyatt prova a intercedere per sua madre ma sembra che questa volta la donna l’abbia fatta davvero grossa! Alla fine Zoe nonostante tutto ha accettato la proposta di matrimonio di Carter anche se la ragazza non ci sembra convinta al 100% di quello che stava facendo. Forse perchè si è resa conto che prova qualche strana attrazione per Zende? In ogni caso, a quanto pare, Zoe ha preso la sua decisione, ma questo matrimonio alla fine si farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per le prossime puntate della soap di Canale 5, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 gennaio 2022

Paris non conosce molto bene Carter ma quando Zoe le dice che ha accettato la sua proposta di matrimonio, sembra essere felice per sua sorella. Chi non sprizza allegria da tutti i pori è invece proprio la ragazza che non sembra esserne entusiasta al 100% ma allora perchè ha accettato? Nel frattempo Wyatt e Flo, dopo aver parlato con Quinn si chiedono se davvero Shauna stia facendo la cosa giusta restando a vivere a casa di Eric e decidono di avere un confronto anche con lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 5 gennaio 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Un nuovo episodio assolutamente da non perdere!

