Beautiful anticipazioni: Thomas potrebbe essere un pericolo per Hope? La proposta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 gennaio 2022? Le soap di Canale 5 non si fermano neppure per l’Epifania, quest’anno la pausa natalizia è stata davvero poco significativa per tutte le soap di Mediaset. E allora tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi della soap americana. Come avrete capito, Liam e Hope hanno due punti di vista molto diversi su quello che è l’atteggiamento di Thomas. Il giovane Spencer continua a credere che Thomas sia totalmente ossessionato da Hope e che la stia per l’ennesima volta, manipolando. La ragazza invece pensa che anche in questo caso Liam stia un po’ esagerando e in questo è anche incoraggiata dalle parole di Finn che da medico, vede invece in Liam una sorta di ossessione verso Thomas e verso Steffy e non il contrario…Shauna Fulton (Denise Richards) giura di stare perorando la causa di Quinn (Rena Sofer) con Eric Forrester (John McCook). Wyatt che è dalla parte di sua madre, invita la madre di Flo a comprendere che deve andare via… Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 gennaio 2022

Di fronte al cambiamento che vede in Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) propone di fare qualcosa insieme anche per il bambino. E quando lo stilista le propone di andare insieme in montagna nello chalet di famiglia, lei non ci vede nulla di male, a differenza di Liam che invece ci aspetta sempre il peggio da queste trovate… Wyatt si aspetta che Shauna comprenda quello che sta succedendo nella vita di Quinn. E se anche le sue intenzioni sono buone, forse dovrebbe lasciare la casa di Eric in modo da permettere ai due, di fare pace.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta puntuale come sempre, domani alle 13,40 su Canale 5. E a seguire anche una nuova puntata di Una vita.

