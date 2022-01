Una vita anticipazioni: Santiago sta davvero torturando Felipe o i due sono d’accordo?

Genoveva alla fine si è tradita con le sue stesse parole e adesso dovrà spiegare a Felipe perchè un uomo li ha rapiti e accusa entrambi di aver avuto a che fare con l’omicidio di Marcia. Felipe sembra non ricordare davvero nulla, anche se molti spettatori sono arrivati anche a pensare che l’avvocato si sia in qualche modo accordato con Santiago. Ma come stanno davvero le cose? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama della puntata di domani. Una vita ci aspetta anche domani, 6 gennaio 2022 nel giorno dell’Epifania con un nuovo episodio assolutamente da non perdere su Canale 5. Niente pausa nelle feste per Una vita, si va avanti anche il 6 gennaio e domani vedremo dalle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1300. Santiago non ha intenzione di fermarsi e ha portato in un’altra stanza Felipe per torturarlo. Il problema è che l’uomo non gli può dire nulla visto che non ricorda neppure chi sia Marcia…Ma siamo sicuri che Felipe e Santiago non siano d’accordo?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 gennaio 2022

Antonito conosce Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie che cerca di corromperlo con regali molto costosi. Il figlio di Ramon però non ha nessuna intenzione di accettare le sue proposte e lo mette in guardia: deve smettere di tentare di corromperlo…Natalia minaccia Marcos: se non accetterà l’accordo con il padre, svelerà a Felicia il suo passato interesse per una cantante molto più giovane di lui. Carmen si offre di accompagnare Lolita a Cabrahigo, ma lei preferisce fare quel viaggio da sola. Natalia coglie l’occasione per avvicinarsi ad Antoñito…

Genoveva, vedendo la sofferenza di Felipe, continua a ribadire a Santiago che l’avvocato non ricorda nulla, che non sa neppure chi fosse Marcia. Santiago allora le dice che sarà lui a fargli ricordare tutto e si chiude la porta dietro alle spalle, lasciando Genoveva da sola e in lacrime. La donna comunque ancora non cede e non sembra essere pronta ad ammettere tutta la sua colpa. Si deciderà a dire che è stata lei a uccidere Marcia? Ma soprattutto, quello che sta succedendo, è davvero reale oppure siamo di fronte a una trappola ordina in modo perfetto da parte di Felipe e Santiago? Lo scopriremo solo seguendo le prossime imperdibili puntate di Una vita che ci aspettano come sempre su Canale 5 alle 14,10.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".