Beautiful anticipazioni: Thomas di nuovo vicino a Hope. Liam inascoltato

Mentre Liam continua a pensare che Thomas sia un pericolo per Hope, il Forrester trascorre sempre più tempo con la figlia di Brooke. Parlano insieme di lavoro e lui la ringrazia per tutte le possibilità che gli ha dato, fidandosi e continuando a farlo nonostante tutto. Poi cercano di fare anche un bilancio su quello che sta succedendo nella vita di Douglas e sono felici del fatto che il piccolo sia un bambino sereno. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 gennaio 2022. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 e ancora una volta scopriremo che cosa accadrà a Los Angeles dove a quanto pare, Thomas ha già un piano in mente. Chiede a Hope di passare qualche giorno in montagna con il piccolo Douglas e lei sembra essere felice di questa proposta. Ma siamo sicuri che Liam reagirà bene a tutto questo?

Scopriamo i dettagli con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 gennaio 2022

Wyatt (Darin Brooks) nutre ancora dei dubbi sulle intenzioni di Shauna (Denise Richards), ma la Fulton, per dimostrare di volere il meglio per l’amica Quinn (Rena Sofer), comunica ad Eric (John McCook) di voler rinunciare alla sua ospitalità. Liam (Scott Clifton) esprime a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) le sue preoccupazioni su Thomas (Matthew Atkinson). Intanto Thomas, continuando il suo avvicinamento manipolatorio a Hope, parla di quello che è stato e anche di come ha usato il bambino per i suoi scopi e se ne dice molto pentito. Hope ovviamente gli crede, senza pensarci troppo…Steffu invita Liam a essere più rilassato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5.

