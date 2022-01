Una vita anticipazioni: Genoveva in trappola ma non confessa, almeno per ora

Ed è arrivato il momento di scoprire tuttala verità sulla perdita di memoria di Felipe, sulla sua finta amnesia. Ebbene si, come Genoveva ha sempre temuto, Felipe l’ha ingannata, facendole credere di non ricordare nulla. In realtà siamo di fronte a un piano ben studiato a tavolino: solo in questo modo l’avvocato potrà vendicare per sempre la morte di Marcia. Ma come andrà a finire questa storia, che ne sarà di Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 gennaio 2022. Avrete visto che Genoveva è stata separata da Felipe ma non ha ancora deciso di parlare. Una delle persone che era rimasta in compagnia di Felipe si stava prendendo cura di lui, curando le ferite. Quella persona è Laura. E’ chiaro quindi a tutti che c’è una grande macchinazione dietro a questa storia, che ha portato ovviamente, Genoveva a cadere nella trappola di quello che pensava essere il marito perfetto. Si sbagliava, forse se avesse dato retta al suo istinto, non sarebbe in quella situazione. Resta però la domanda: Genoveva confesserà? Lo scopriamo con le anticipazioni della prima parte dell’episodio 1301 di Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 gennaio 2022

Felipe e gli altri sperano che Genoveva parli il prima possibile e confessi di aver ucciso Marcia, lo farà? Antonito, stressato a causa delle pressioni di Solano, fa capire all’uomo che non intende favorire nessuno.

Jacinto e Casilda cercano di trovare un fidanzato a Fabiana, mentre quest’ultima pare diventare sempre più amica del musicista Baltasar. E chissà che Servante non sia un po’ geloso…

Liberto e Rosina sono molto raffreddati e probabilmente dovranno rimandare il loro viaggio. Marcos decide di patteggiare con i Quesada, ma Aurelio gli pone una nuova condizione…Marcos quindi informa Felicia e Anabel del fatto che deve andare in Messico. Le due donne però non sembrano essere molto contente di questa novità e gli chiedono di partire insieme. Marcos spiega a entrambe che non sarebbe sicuro. Lolita cerca di spiegare i motivi per i quali ha deciso di tornare al suo paese. Carmen si lascia scappare che Lolita non sta bene, ma la ragazza cambia subito argomento, anche se la moglie di Ramon le chiede di andare insieme a lei.

Convincere Genoveva a confessare è ancora più complicato di quello che Felipe e Santiago si aspettavano. La donna non parla neppure dopo una notte passata da sola e senza sapere che cosa ne è stato di suo marito…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

