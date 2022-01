Beautiful anticipazioni: Liam vuole diffidare Thomas, lo farà?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, 8 gennaio 2022? La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 con un nuovo episodio assolutamente da non perdere. Il nuovo anno è iniziato con i deliri di Thomas che continua a essere ossessionato da Hope. Liam è il solo che si è reso conto del pericolo mentre tutti gli altri pensano che stia ancora una volta esagerando. La stessa Hope crede che Thomas sia un uomo cambiato, un uomo nuovo ed è pronta a dargli massima fiducia. Neppure immagina che il Forrester pensa nella sua testa malata di uccidere Liam perchè questo è stato il suggerimento di un manichino…Non ci resta che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate ricordandovi che domani vedremo un doppio appuntamento con la soap americana. Raddoppio anche per Una vita che ci terrà compagnia prima di dare la linea a Verissimo di nuovo in onda con le nuove puntate del 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 gennaio 2022

Shauna (Denise Richards) è sempre intenzionata a lasciare casa di Eric (John McCook) e prova a spingere lo stilista a perdonare Quinn (Rena Sofer). Quinn, intanto, scopre, furente, da Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) che l’amica ha continuato a vivere ospite di Eric nonostante il suo avvertimento.

Hope (Annika Noelle) è testimone di un bel momento tra Douglas (Henry Joseph Samiri) e Thomas (Matthew Atkinson): al bambino manca molto vivere col padre, per quanto ami stare con la Logan e Liam (Scott Clifton).

Liam e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) continuano a discutere riguardo a Thomas: il giovane Spencer mette in discussione il fatto che lo stilista debba essere così presente nella vita di Douglas. Disturbato da tutto quello che sta succedendo, Liam pensa di fare una diffida… Shauna decide di andarsene da casa di Eric, nonostante lui ne sia dispiaciuto; arrivando a casa di Flo e Wyatt incontra Quinn, che la affronta per cercare con lei un chiarimento. Thomas è da Steffy: le confida che il rapporto con suo figlio va alla grande e le assicura che Hope non è più nei suoi pensieri. Ma ovviamente noi sappiamo bene che non è così.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 8 gennaio 2022 su Canale 5.

