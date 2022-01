Una vita anticipazioni: Genoveva è in carcere, Felicia è morta?

Ottime notizie per i fan di Una vita che domani decideranno di vedere la soap. Nel sabato pomeriggio di Canale 5 si raddoppia. Domani, 8 gennaio 2022, andranno in onda nuovi episodi della soap spagnola che ci terrà compagnia dalle 14,30 alle 16,30 ben due ore quindi di puntata in compagnia dei protagonisti di Acacias 38. Scopriremo finalmente che cosa farà Genoveva: confesserà di essere lei l’assassina di Marcia? E Felipe e gli altri, come reagiranno di fronte alle sue parole, erano quelle che si aspettavano? Domani su Canale 5 quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1301 di Acacias 38, poi l’episodio 1302 integrale e anche la prima parte dell’episodio 1303. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni: eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama dell’8 gennaio 2022

Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno e Natalia ne approfitta per mettersi a civettare con Antonito, che però è turbato da una lettera anonima di minacce. Messo alle strette da Aureliano, Marcos si appresta ad andare in Messico per un faccia a faccia con Salustiano; Felicia e Anabel temono per la sua incolumità. Servante sembra infastidito dalle attenzioni di Fabiana verso Baltasar, anche se il musicista ha già detto addio a lei e ad Acacias.

Santiago tortura Felipe davanti a una Genoveva inorridita e soprattutto ignara del fatto che in realtà è tutta una trappola ordita da lui, Mendez, Laura e lo stesso avvocato per costringerla a confessare l’omicidio di Marcia; quando finalmente la donna cede e ammette le proprie responsabilità, i quattro complici mettono fine alla farsa e lei si rende conto di aver perso per sempre l’amore e la libertà.

La vicenda riprende qualche tempo dopo rispetto agli avvenimenti delle puntate precedenti, grazie a un salto temporale. Felipe ha fatto ritorno ad Acacias 38 e si confronta anche con Cesario che gli rivela che sapeva di Santiago ma non aveva denunciato la sua presenza perchè voleva che si vendicasse realmente della morte di Marcia…Genoveva, in carcere in attesa di giudizio, medita vendetta contro Felipe. Lolita prepara una sorpresa ad Antonito, ma il giovane deputato suscita l’interesse di Natalia. Al ristorante Nuovo Secolo le cose non vanno più tanto bene: i risparmi di Sabina e Roberto iniziano a scarseggiare, proprio quando gli scavi richiedono investimenti sempre maggiori. Felipe racconta a Cesario quello che è stato il patto con Santiago, di una lettera ricevuta e di come insieme si erano accordati per mettere in carcere Genoveva…Marcos domanda alla figlia Anabel di raccontargli come è morta Felicia, forse sospettando che la sua morte nasconda qualcosa di strano.

Tutto questo e molto altro nella lunghissima puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5 come sempre dalle 14,30 circa.

