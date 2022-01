Una vita anticipazioni: Felicia e Bellita sono davvero morte? Shock ad Acacias 38

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 10 gennaio 2022? Come avrete notato, cambia ancora una volta la programmazione del fine settimana di Canale 5. La soap spagnola ci aspetta infatti lunedì. La domenica andrà in onda Amici 21 per cui non ci sarà spazio, almeno per il momento, per le soap. Avrete anche notato, negli episodi in onda al sabato pomeriggio, che c’è stato un piccolo salto temporale. Felipe è tornato ad Acacias 38 ma senza Genoveva che è invece in carcere, dove attende di essere nuovamente processata per l’omicidio di Marcia. La donna, che è stata incastrata da Felipe e Santiago, con l’aiuto di Mendez e Laura, adesso non fa altro che pensare alla sua vendetta. Dopo questo salto temporale sono arrivate però anche altre notizie molto brutte: Felicia è morta. Ci chiederemo tutti che cosa le sarà successo, visto che la moglie di Marcos sembrava godere di ottima salute. Ma vediamo le anticipazioni, con la trama per la puntata di Una vita in onda lunedì. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1303 di Acacias 38. Marcos è sconvolto per la morte di Felicia, mentre gli abitanti di Acacias 38 cercano di stargli vicino. Jacinto annuncia a Fabiana che Josè sta per tornare in Spagna dopo il viaggio in Argentina. Non sanno però che presto riceveranno una bruttissima notizia…Ma vediamo le anticipazioni per la prossima puntata, eccole per voi…

Una vita anticipazioni: la trama del 10 gennaio 2022

Felipe si scusa con Liberto per averlo tenuto all’oscuro del piano e i due si riconciliano. Gli racconta per filo e per segno tutto quello che è successo e il piano che ha organizzato, chiedendo anche a Laura di aiutarlo… Nel frattempo, il quartiere è scosso per la notizia della morte di Bellita, ma Josè Miguel e Alodia sembrano nascondere un segreto. Siamo davvero sicuri che Bellita sia morta? La relazione tra Anabel e Miguel è sempre più stretta e i due si incontrano di nascosto in una pensione. Quando Fabiana scopre che la sua amica Bellita è morta, è sconvolta dal dolore. Ramon invece va in carcere per parlare con Genoveva…Josè sembra essere molto turbato dalla morte di sua moglie e viene consolato da Susana che ascolta il suo racconto.

Queste due strane vicende però non convinceranno del tutto il pubblico che segue con passione la soap spagnola: siamo davvero sicuri che Bellita e Felicia siano davvero morte? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita.

