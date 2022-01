Una vita anticipazioni: Bellita è davvero morta? Josè ha uno strano atteggiamento

Grande dolore nelle prossime puntate di Una vita per la morte di Bellita del Campo (Maria Gracia). La cantante era molto amata dai suoi vicini e da tutti gli abitanti di Acacias 38 e la notizia della sua improvvisa dipartita, ha davvero sconvolto tutti…Come vedremo nei prossimi episodi la morte di Bellita desterà però qualche dubbio nei telespettatori, visto lo strano atteggiamento di suo marito Josè…Dopo un breve salto temporale di qualche mese, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà infatti ritorno ad Acacias dall’Argentina, soltanto con la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e fin qui nulla di eccezionale, visto che l’uomo racconterà che sua moglie è morta improvvisamente nel sonno. La notizia della morte di Bellita però non è stata raccontata dai giornali e suo marito non sembrerà davvero sconvolto da questa storia. E allora tutti si chiederanno: ma Bellita è davvero morta? E se non fosse morta, per qualche motivo avrebbe deciso di fingere di essere morta? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: Josè ha una relazione con Alodia?

Susana e Rosina inizieranno a spettegolare, e non poco, su questa situazione. In particolare la sarta insinuerà che il vedovo non si comporta affatto come un marito affranto per la perdita di una moglie che amava così tanto. La donna inizierà persino a credere che Josè possa aver fatto del male a sua moglie, magari che l’abbia uccisa pur di iniziare una relazione con la sua domestica. Penseranno quindi anche che Josè e Alodia hanno una relazione, ma qual è la verità in tutta questa situazione? Rosina si convincerà poi del fatto che siano stati Josè Miguel e Alodia a fare fuori la Del Campo. Ovviamente tutte cose che non possono essere dimostrare, nè la relazione nè un omicidio…

Una vita anticipazioni: Bellita è ancora viva?

Visti i sospetti delle due donne, alla fine Josè dirà loro quello che è successo realmente. Bellita non è morta ma sta fingendo di esserlo. La donna vive reclusa in casa sua e ha anche fatto ritorno dal viaggio. Ma per quale motivo sta fingendo di essere morta? Attraverso un dialogo, Bellita spiegherà a Susana e Rosina che ha ripreso per un certo periodo a fare degli spettacoli mentre si trovava in Argentina per fare visita a Cinta (Aroa Rodriguez), Emilio (Josè Pastor) e la piccola nipotina Linda. Circostanza che le ha dato modo di conoscere un suo fan decisamente ossessivo. Bellita purtroppo, diventando in qualche modo amica di questa persona ne ha provocato una strana reazione. Un solo bacio sulla guancia ha fatto si che questa persona diventasse sempre più pericolosa.

Una vita anticipazioni: perchè Bellita ha finto di essere morta?

La donna quindi racconterà alle sue amiche che questa persona ha iniziato persino a minacciarla. Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato a credere che potesse essere anche molto pericoloso. Bellita si è quindi trovata a costretta a fingersi morta e a ritornare in Spagna. Una bugia che ha dovuto mantenere anche a casa perché, sempre secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe averla seguita in terra iberica. Una situazione non semplice per Bellita che ha davvero paura che possa ancora essere in pericolo.

La pazienza di Bellita comunque non durerà molto visto che inizierà a cantare mentre è in casa e quindi anche altre persone si renderanno conto che forse, la cantante, non è davvero morta…

