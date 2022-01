Beautiful anticipazioni: Quinn chiede perdono a Eric, Thomas manipola tutti

Siete pronti per scoprire insieme a noi che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 in onda come sempre alle 13,40 domani, 11 gennaio 2022. In questi ultimi episodi gran parte dell’attenzione si è concentrata su Thomas e su quelle che sono le sue intenzioni con Hope. La figlia di Brooke è fortemente convinta che il suo ex sia cambiato e dello stesso avviso è Steffy che si è lasciata manipolare anche in questo caso da Thomas. Il solo a pensare che il figlio di Ridge sia ancora pericoloso è Liam ma nessuno sembra credergli. Per questo ci sono anche degli attriti con Hope. La ragazza infatti si vuole fidare di Thomas mentre Liam crede che ancora una volta, lo stilista stia persino usando Douglas, come ha già fatto in passato…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 gennaio 2022

Shauna (Denise Richards) giura a Quinn (Rena Sofer) di non aver mai avuto interesse per Eric (John McCook): ama ancora Ridge (Thorsten Kaye). La Fulton invita l’amica ad essere ottimista sulle sorti del suo matrimonio. Proprio per questo motivo Shauna consiglia a Quinn di andare da Eric, non si deve arrendere, deve continuare a lottare per questo amore e ribadisce che lei non ha nessuna mira sul Forrester senior!

Liam (Scott Clifton) sente Douglas (Henry Joseph Samiri) che chiede nuovamente a Hope (Annika Noelle) se Thomas (Matthew Atkinson) può trasferirsi da loro. La coppia cerca di spiegargli perché non è possibile, ma il bambino è triste nel pensare il padre da solo…Thomas parla invece con Steffy di quanto abbia costruito in questo periodo con suo figlio mentre Quinn decide di andare a parlare con Eric per scusarsi e provare a fare pace. Sarà perdonata questa volta ? Non ci resta che seguire la prossima puntata di Beautiful per scoprirlo!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".