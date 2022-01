Beautiful anticipazioni: Thomas in preda alle allucinazioni è delirio

Proprio ora che Thomas (Matthew Atkinson) stava meglio, le allucinazioni lo colpiscono di nuovo e lo stilista vede il manichino “Hope” diventare nuovamente di carne e ossa. A quanto pare fa proprio bene Liam a credere che Thomas non sia in grado di gestire le situazioni e che possa essere in qualche modo pericoloso per tutti. Non è però della stessa idea Hope che invece si sente pronta a dare l’ennesima possibilità al Forrester. Come ne usciranno quindi da questa situazione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 gennaio 2022.

Riappacificatasi con Shauna (Denise Richards), Quinn (Rena Sofer) chiede ancora perdono ad Eric (John McCook). La Fuller si vuole fidare della sua amica e decide quindi di provare a voltare pagina, ma Eric, questa volta la perdonerà?

Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) continuano a non essere d’accordo su Thomas. Zende (Delon De Metz) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), al contrario di Liam, vogliono avere fiducia in Thomas. Per l’ennesima volta quindi anche la famiglia si divide. Nessuno però immagina quello che sta succedendo davvero nella testa del fratello di Steffy… Non ci resta che scoprire cosa succederà dunque nella puntata di domani di Beautiful, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2022

Shauna dice a Flo e a Wyatt che ha sempre voluto il bene della sua amica. Qualcuno aveva sospettato che Shauna potesse avere mire su Eric ma a quanto pare la donna è ancora innamorata di Ridge, sarà vero? Liam e Hope discutono riguardo a Thomas. Liam va da Steffy e le dice che non si fida di Thomas. Steffy parla con Zende delle loro famiglie poco convenzionali.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani alle 13,40 su Canale 5 e a seguire, una imperdibile puntata di Una vita alle 14,10.

