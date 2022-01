Una vita anticipazioni: qualcuno ha ucciso Felicia? Marcos indaga

Genoveva in carcere, Bellita e Felicia venute a mancare: ad Acacias 38 i pochissimi giorni sembra essere successo di tutto ma i colpi di scena non mancheranno anche nelle prossime puntate della soap di Canale 5. E come sempre le nostre anticipazioni ci regalano proprio le ultime news su quello che sta per accadere. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Una vita di domani, 12 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Genoveva non si rassegnerà neppure adesso che è in carcere alla sua condizione: che cosa pensa di fare? Vuole corrompere la guardia, vuole l’aiuto della sua compagna di cella, pensa di evadere? Una cosa è certa: la donna vuole vendicarsi di Felipe che invece ha ripreso la sua vita in mano e adesso si aspetta di avere giustizia per Marcia, dopo tutto quello che ha fatto per lei…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita di domani, 12 gennaio, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1304 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2022

Lolita è ancora arrabbiata e delusa perché il marito le ha dato buca il giorno del loro anniversario. Marcos continua a sospettare che Felicia non sia morta per cause naturali e comunica ad Anabel e Soledad che ha deciso di chiedere un’autopsia sul cadavere della moglie. Proprio per questo motivo invita a casa sua Liberto e Ramon, per far loro delle domande e provare a capire che cosa è successo davvero quando Felicia è morta. Ad Acacias 38 è arrivato il momento di dare l’addio a Bellita con il suo funerale. Casilda e le altre si meravigliano del fatto che Alodia non sia riuscita a partecipare alla cerimonia funebre. Ramon e Liberto fanno visita a Felipe e gli raccontano delle preoccupazioni di Marcos che non si dà pace per la morte di sua moglie. Finalmente i tre adesso possono essere nuovamente amici, senza bugie di mezzo. Parlano inevitabilmente di Genoveva e di quello che sta succedendo adesso che lei è in carcere…Quando Anabel e Soledad scoprono che Marcos ha deciso di chiedere l’autopsia per il cadavere di Felicia, hanno una reazione un po’ particolare. Siamo davvero sicuri che non sappiano nulla della morte di Felicia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domano alle 14,10 su Canale 5. Buona visione.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".