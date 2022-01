Beautiful anticipazioni: il manichino di Hope e la saga degli equivoci. Cambia tutto a Los Angeles

Thomas Forrester (Matthew Atkinson) è in conflitto tra la persona ormai maturata che è e le persuasioni delle allucinazioni nella sua testa, che lo spingono verso Hope (Annika Noelle). Thomas non vorrebbe dare retta a quello che sente nella sua testa, ma perchè allora non chiedere aiuto, se si rende conto che non sta ancora bene? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 gennaio 2022. Fino a che punto si potrà spingere il fratello di Steffy che è pronto a giurare di essere un uomo diverso ma che ha ancora dei seri problemi che da solo probabilmente, non supererà mai? Imperdibili i prossimi episodi della soap americana che ci riveleranno proprio come andrà a finire tutto questo. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è frustrata dalla caparbietà che Liam (Scott Clifton) dimostra nel non voler concedere a Thomas una chance. Ci sta provando in tutti i modi a spiegare al suo ex che Thomas questa volta è davvero cambiato ma Liam non demorde e resta della sua convinzione. E nella puntata di Beautiful di domani, che cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 gennaio 2022

Liam è grato a Steffy per come lo lasci essere una parte importante della vita di Kelly, nonostante abbia un’altra famiglia.

Paris (Diamond White) e Zende (Delon De Metz) si conoscono meglio, flirtando reciprocamente. Thomas chiede a Hope di portargli Douglas. Quando Hope e Douglas arrivano da lui, il manichino-allucinazione di Hope dice di nuovo a Thomas che lui e Hope devono stare insieme. La ragazza quindi accetta e trascorre delle ore in compagnia di Thomas per cena. Il giovane Forrester ci prova a restare “normale” ma nella sua testa continuano a esserci le voci, il manichino per l’ennesima volta gli parla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 14 gennaio 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova puntata della soap spagnola Una vita, da non perdere.

