Una vita anticipazioni: Josè ha ucciso Bellita perchè ha una storia con Alodia?

Grandi notizie per i fan di Una vita visto che anche domani pomeriggio su Canale 5 andranno in onda ben due episodi lunghi della soap spagnola. Pronti a scoprire tutta la verità sulla morte di Bellita e anche sulla morte di Felicia? Due misteri ad Acacias 38 e tante cose da comprendere…Ma iniziamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 15 gennaio 2022, ricordandovi che vedremo in onda l’episodio 1306 e l’episodio 1307 di Acacias 38. E’ arrivato il momento di scoprire come mai Josè non sembra affatto turbato dalla morte di Bellita ? E’ possibile che l’uomo abbia qualcosa a che fare con tutta questa vicenda? Ad Acacias 38 già non si parla d’altro. Marcos invece ha intenzione di scoprire che cosa è successo a sua moglie e di andare fino in fondo…Felicia è davvero morta per cause naturali?

Vi ricordiamo che Una vita domani, sabato 15 gennaio 2022, andrà in onda dalle 14,20 circa fino alle 16,30 quando passerà la linea a una nuova puntata di Verissimo.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 gennaio 2022

Aurelio comunica a Marcos di essere tornato con il denaro del padre per investirlo nella loro società, dato che in Messico le cose per i Quesada si sono messe male. Anabel è turbata dalla notizia. Mendez trattiene Felipe dall’andare da Genoveva: quando le hanno trovato un punteruolo nascosto con cui intendeva aggredirlo, la donna ha avuto una crisi di nervi. In seguito, Susana si reca in carcere per confortarla, venendo cacciata via in malo modo. La reclusa scrive misteriose lettere a Felipe e al re. Anche Casilda va in carcere a trovare Genoveva ma le augura di pagare fino all’ultimo giorno della sua vita per quello che ha fatto.

Notando l’atteggiamento complice di Josè Miguel e Alodia, Rosina deduce che i due abbiano una relazione. Ovviamente ne parla con Susana che causalmente, vedendo il marito di Bellita insieme alla sua domestica, crede di aver anche visto un bacio e pensa che allora la sua amica ha davvero ragione…Dominguez chiede a Jacinto e Servante di annullare il loro omaggio canoro in onore di Bellita. Avendo scoperto che Lolita e i familiari di Antoñito si sono assentati per una gita, Natalia si presenta a casa del giovane Palacios e cerca di sedurlo. Susana e Rosina iniziano a pensare che Josè possa aver fatto del male a Bellita…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta domani, 15 gennaio 2022 a partire dalle 14,20 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".