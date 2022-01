Una vita anticipazioni: i sospetti di Rosina e Susana, Bellita è stata uccisa?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita, quali sono le intenzioni di Genoveva per uscire dal carcere e non essere condannata a morte per l’omicidio di Marcia? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Anche questa settimana la soap non va in onda alla domenica ma ci aspetta sempre puntualissima il lunedì. E noi vi raccontiamo tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38: la settimana si aprirà con la prima parte dell’episodio 1308 di Acacias 38. Genoveva, dopo aver letto l’articolo in cui Felipe racconta tutta la sua versione dei fatti sulla vicenda di Marcia, inizia a pensare a un modo per rispondere…Casilda va da lei in carcere e le augura di dover pagare per tutto il male che ha fatto a Marcia ma anche a Felipe che ha perso il suo grande amore…

Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 17 gennaio 2022

Rosina e Susana continuano a credere che ci sia qualcosa di strano nell’atteggiamento di Alodia ma anche in quello di Josè ed elaborano strane tesi sulla morte di Bellita…Sfruttando le sue influenze dal carcere, Genoveva fa pubblicare sull’Adelantado un articolo che tesse le sue lodi come cittadina esemplare. Miguel chiede ad Anabel di essere più attenta alla sua reputazione. Aurelio li vede in atteggiamenti espliciti e non esita a fermare Anabel per minacciarla di fargliela pagare per averlo tradito con un certo Carlos Armijo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 17 gennaio 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10 dopo Beautiful. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre più che informati sulla soap spagnola più amata di Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".