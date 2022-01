Beautiful anticipazioni: Liam tradirà di nuovo Hope con Steffy?

Clamoroso colpo di scena a Los Angeles dove Liam pensa di aver visto Thomas baciare Hope ma ovviamente, come spesso accade nell’amatissima soap di Canale 5, nulla è come sembra. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 18 gennaio 2022. Pronti per scoprire quale sarà l’effetto domino di tutta questa vicenda? Liam crede di esser stato tradito da Hope e reagisce come spesso ha fatto in passato, commettendo per l’ennesima volta lo stesso errore…Thomas (Matthew Atkinson) intanto teme di aver spaventato Hope (Annika Noelle) con il comportamento troppo sfacciato nei suoi confronti, spinto dalle allucinazioni…

Ma vediamo adesso che cosa succederà domani, dopo che Liam, avendo localizzato il cellulare di Thomas è arrivato a casa del Forrester e ha visto quello che crede essere un bacio…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 gennaio 2022

Liam continua a pensare che Hope sia in casa di Thomas, avendo geolocalizzato il suo cellulare ma in realtà la donna, dopo la cena, è andata via. Thomas sempre più in preda alle allucinazioni ( che forse sono dovuto a un colpo alla testa che ha preso) si avvicina al manichino di Hope. E’ convinto che gli stia parlando e alla fine lo bacia. Non può immaginare che alle sue spalle, mentre tutto questo succede, c’è Liam che sta osservando tutto. La scena si svolge quasi al buio e visto che il manichino è praticamente identico a Hope, per Liam non ci sono dubbi: sua moglie stava baciando Thomas. Mai penserebbe che il Forrester possa baciare una bambola e invece…

Thomas ha finalmente la serata indimenticabile che aspettava: bacia il manichino che raffigura Hope. Liam sta per entrare, lo vede e nel buio pensa che si tratti veramente di Hope: sconvolto va via e si confida disperato con Steffy….Che cosa succederà tra i due? Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.

