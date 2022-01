Una vita anticipazioni: la furia di Felice, Genoveva sarà graziata?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 18 gennaio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci permettono di scoprire tutto quello che succederà nel corso delle prossime puntate. Domani andrò in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1308 di Acacias 38: Genoveva è ancora in carcere ma cerca il modo di ottenere favori. Ha ancora tante conoscenze e spera di poter smuovere qualcosa. Nel frattempo, Rosina e Susana continuano a spettare che Josè non abbia raccontato tutto quello che c’era da dire sulla morte di Bellita ma non solo…Iniziano a credere che la donna potrebbe esser stata uccisa…Ma Josè potrebbe mai esser capace di commettere un omicidio simile? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per le prossime puntate, partiamo proprio dall’episodio di domani, 18 gennaio 2022. Ecco le ultime news per voi ad Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 18 gennaio 2022

Josè Miguel e Alodia tentano di placare la curiosità di Rosina e Susana, le quali sospettano che i due abbiano una relazione. Soledad non esita a difendere Marcos contro le maldicenze di Susana; lui la ringrazia per il gesto. Carmen legge a Ramon e a Liberto l’articolo di giornale che è stato scritto per ricordare chi era Genoveva e anche tutto il bene che aveva fatto ai suoi vicini di casa ma non solo. La Salmeron sta cercando di smuovere le acque, otterrà qualcosa? Antonito si mostra particolarmente affettuoso con Lolita e questo non convince la donna, che poco dopo riceve una busta contenente foto compromettenti di Antonito e Natalia. Rosina cerca di scoprire da Alodia quello che è successo a Bellita ma non ottiene molte informazioni…Le foto ricevute da Lolita non mostrano baci o altro ma la donna si sente poco bene nel vederle. Quando Felipe scopre che Genoveva potrebbe persino ricevere la grazia dal re, va su tutte le furie.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 gennaio 2022. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

