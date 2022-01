Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam pericolosamente ubriachi, il tradimento è vicino

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 gennaio 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per accadere a Los Angeles dove i colpi di scena non mancano mai. Abbiamo da un lato Thomas, completamente sotto shock dopo che si è reso conto di aver baciato un manichino. Dall’altro Liam, che mai penserebbe di vedere il Forrester baciare una bambola, per cui va da Steffy convinto di aver visto Hope tra le braccia del suo rivale. E’ la festa degli equivoci, visto che nello stesso momento Hope sta provando a mettersi in contatto con suo marito, senza però riuscirci. Thomas tra l’altro è ancora in preda alle allucinazioni, si rende conto di aver baciato un manichino ma litiga con la bambola perchè vuole provare a credere che non sia così e che in realtà abbia baciato davvero la donna che crede di amare…E’ un gran caos…Thomas (Matthew Atkinson) si mette sulla difensiva con Finn (Tanner Novlan), pensando che il medico lo ritenga ossessionato da Hope (Annika Noelle). Finn nota alcuni sintomi manifestati dallo stilista.

Scopriamo quindi adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 gennaio 2022

Wyatt (Darin Brooks) esprime a Hope (Annika Noelle) le proprie perplessità su Thomas, dimostrando di essere d’accordo con Liam (Scott Clifton). Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è incredula di fronte al racconto di Liam, che mette in dubbio la fedeltà di Hope. Liam è furioso e con l’ex moglie si lascia andare a qualche bicchiere di troppo. Questa storia potrebbe finire molto molto male. Possiamo immaginarci che Steffy e Liam, dopo aver bevuto un po’ troppo perderanno il controllo e comprometteranno tutto? Liam tradirà Hope? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".