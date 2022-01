Una vita anticipazioni: Genoveva ha un nuovo piano, sarà scarcerata?

Che ne sarà di Genoveva anche questa volta se la caverà riuscendo a ottenere la grazia da parte del re? Felipe stenta a credere che tutto l’ingegnoso piano che ha messo su insieme a Mendez, Santiago e Laura possa terminare in questo modo. Ma purtroppo tutto potrebbe accadere. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 gennaio 2022. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1309 di Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Sta succedendo davvero di tutto ad Acacias 38: dal possibile tradimento di Antonito ai sospetti di Rosina e Susana che pensano che Josè possa aver ucciso Bellita…E poi c’è l’oscuro passato di Marcos, di sua figlia Anabel…

Ma scopriamo adesso nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, come sempre su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 gennaio 2022

Josè si intrattiene con Marcos e con Liberto, i tre uomini parlando di quello che sta succedendo con Genoveva. Nessuno dei tre ha idea di come potrebbe andare a finire tutta questa vicenda.

Felipe è furibondo per l’articolo dell’Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re, ma Mendez lo avverte che purtroppo la donna potrebbe tornare in libertà. Lolita è disperata per le fotografie di Antonito e Natalia, ma Carmen e Ramon tentano di rassicurarla dicendole che è una montatura architettata da qualche suo nemico politico. Fabiana annuncia agli Olmedo che organizzerà una colletta per aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno e i due temono che questo interferirà con i loro piani. Genoveva intanto su fa portare in carcere delle immagini sacre, una croce e anche un crocifisso. Sembra essere intenzionata a cambiare direzione, che cosa vuole ottenere? Josè rimasto da solo con Alodia le spiega il perchè di quella sceneggiata davanti a tutti: devono fare in modo che Rosina e Susana la smettano di avere sospetti, visto che pensano che i due abbiano una storia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".