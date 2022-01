Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy finiscono insieme, Hope rifiuta Thomas

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani? Dobbiamo aspettarci un tradimento, dobbiamo aspettarci dei baci o qualcosa di più? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, 21 gennaio 2022. Come avrete visto, Liam è sconvolto dal pensiero che Hope abbia baciato Thomas, quello che non sa è che sua moglie non era in quella casa al momento del suo arrivo e che Thomas stava baciando un manichino. Ma Liam è troppo turbato da quello che ha visto e si lascia consolare dall’alcol ma anche da Steffy. Tra i due potrebbe succedere qualcosa? Ignari di tutto quello che sta succedendo, Thomas e Hope hanno un confronto. Thomas (Matthew Atkinson) si scusa con Hope (Annika Noelle) per averla messa a disagio. La ragazza ha bisogno di essere certa che lui rispetti il fatto che sia sposata con Liam (Scott Clifton).

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di domani, 21 gennaio 2022, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 gennaio 2022

Nonostante Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo esorti a chiarire la questione con Hope, in caso abbia frainteso l’accaduto, Liam preferisce rimandare, deciso a dormire in ufficio. Il giovane Spencer interroga Steffy su quanto stia diventando seria la storia con Finn (Tanner Novlan), che passa la notte da Steffy alcuni giorni a settimana. Liam ammette con Steffy che è difficile vederla andare avanti e in giorni come quello si chiede se non abbia sbagliato a rinunciare a lei per stare con Hope. I due finiscono per baciarsi e fare l’amore…Tutto questo mentre Hope al telefono ribadisce a Thomas che deve stare lontano da lei perchè nella sua vita c’è spazio solo per Liam…Insomma un grande equivoco che potrebbe però portare Liam e Hope e stare lontani per sempre…Dopo la notte passata insieme, Steffy e Liam riflettono su quello che è accaduto: quali saranno le conseguenze di questo gesto?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per comprendere come andrà a finire tutta questa storia. Il tradimento avrà delle ripercussioni?

